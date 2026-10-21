الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الخليل

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين من محافظة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين كريم وأمير وديع الجعبري من مدينة الخليل، ويامن إسماعيل عمرو من دورا جنوب غرب الخليل.

ومن مسافر يطا جنوبا، اقتحمت قوات الاحتلال خربة المركز، وداهمت عددا من المساكن والكهوف وفتشتها، قبل أن تعتقل الشابين محمد محمود النجار ومحمد عماد حوشية.

كما اقتحم الاحتلال مخيم الفوار، داهم عددا من المنازل وفتشها ونكل بأصحابها، واحتجز عددا منهم لساعات طويلة، قبل أن ينسحب، دون أن يبلغ عن اعتقالات.