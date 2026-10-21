قوات الاحتلال تقتحم مدرستين في تقوع جنوب شرق بيت لحم

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، مدرستين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدرستي الخنساء الإعدادية للبنين، والجرمق الإعدادية للإناث، في منطقة خربة الدير وسط البلدة خلال الحصة الدراسية الأولى، وداهموا الصفوف المدرسية ما أثار حالة من الهلع والخوف بين الطلبة.

وأضاف، أن الاحتلال هدد الطلبة والهيئة التدريسية باتخاذ إجراءات عقابية بحقهم، كما هددوا بإغلاق المدرستين.

ولفت أبو مفرح إلى أن الاحتلال استولى على أعلام فلسطينية قبل انسحابه.