الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

وطن للأنباء: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات، فيما اندلعت مواجهات في عدد من المناطق، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون بحق المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة في مدينة رام الله، وبلدة سلواد شمال شرق المدينة، حيث شنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة، وداهمت عدداً من المنازل، وسط استمرار الاقتحام لساعات.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية رمانة غرب جنين، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه منازل المواطنين، فيما اندلعت مواجهات في القرية، واحتجزت القوات شاباً، كما أطلقت قنابل إنارة في أجوائها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفردان غرب جنين، وداهمت عدداً من المنازل، واعتقلت ثلاثة مواطنين هم أحمد عابد، ومحمود عابد، وسلطان عابد، كذلك اقتحمت منطقة سكنات النازحين من مخيم جنين في محيط الجامعة العربية الأمريكية.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وشنت حملة مداهمات واعتقالات في بلدة إماتين شرق المحافظة، فيما اقتحمت بلدتي عتيل وعلار شمال طولكرم.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وقرية بيت دجن شرقها، بينما امتدت الاقتحامات جنوب الخليل لتشمل مدينة دورا ومدينة يطا ومخيم الفوار، حيث تواصلت عمليات الاقتحام في المخيم.

وفي محافظة بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال بناية سكنية خلال اقتحام منطقة الكركفة، كما اقتحمت مخيم عايدة شمال المدينة.