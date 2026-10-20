قوات الاحتلال تقتحم بلدات غرب جنين وتعتقل شاباً شرق رام الله

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرية رمانة وبلدة برقين غرب جنين، فيما اعتقلت شاباً خلال اقتحام بلدة سلواد شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رمانة، وأطلقت قنابل الغاز السام، فيما جابت قوة أخرى شوارع بلدة برقين، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات فيهما.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً خلال اقتحام بلدة سلواد شرق رام الله، دون توفر مزيد من التفاصيل حول هويته أو ظروف اعتقاله.

وتشهد بلدات وقرى محافظة جنين اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، تتخللها مداهمة منازل وإطلاق قنابل الغاز، ما يثير حالة من الخوف والتوتر في صفوف المواطنين.