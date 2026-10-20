الاحتلال يحتجز شباناً وينكّل بهم خلال اقتحام الحي الجنوبي في طولكرم

وطن للأنباء: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عدداً من الشبان خلال اقتحامها الحي الجنوبي لمدينة طولكرم، ونكّلت بهم بعد تعصيب أعينهم وتقييد أيديهم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت في محيط مفترق البلعاوي بالحي الجنوبي، ولاحقت عدداً من الشبان واحتجزتهم، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت، بالتزامن مع إعاقة حركة مرور المركبات في المنطقة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عمارة سكنية في الحي ذاته، واعتدت على المركبات المتوقفة عند مدخلها، ما ألحق أضراراً بها.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ارتاح جنوب المدينة، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، بعد استخدام أحد المواطنين درعاً بشرياً قبيل اقتحام المنازل وتفتيشها، دون الإبلاغ عن اعتقالات.