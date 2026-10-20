الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

وطن للأنباء: أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض طفيف، إذ تراجع المؤشر/ ستوكس 600/ الأوروبي بنسبة 0.14 بالمئة إلى 638.64 نقطة، بعد انخفاضه بنسبة 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفض المؤشر/ كاك 40/ الفرنسي بنسبة 0.38 بالمئة، والمؤشر/ فاينانشال تايمز 100/ البريطاني بنسبة 0.29 بالمئة.

وعلى صعيد الشركات، قفز سهم شركة/ أو.في.إتش كلاود/ الفرنسية المتخصصة في الخدمات السحابية بنسبة 18 بالمئة إلى أعلى مستوياته في نحو شهر، وارتفع سهم شركة/ كوميت هولدنج/ بنسبة 4.7 بالمئة، فيما تراجع سهم شركة/ شنايدر إلكتريك/ بنسبة 3.3 بالمئة.