محكمة الاحتلال تعقد غدًا جلسات تثبيت الاعتقال الإداري لـ 22 أسيرًا

وطن للأنباء: أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة العسكرية في معتقل "عوفر" ستقعد غداً الأربعاء جلسات لتثبيت قرارات الاعتقال الإداري بحق 22 أسيراً فلسطينياً.

وأوضح المكتب أن قائمة الأسرى المقرر عرضهم على المحكمة تضم كل من:

جعفر مصطفى خلف أبو عيشة

طارق محمد يوسف العواودة

عبد الله حسين يوسف حرفوش

أحمد حسن محمود عبد القادر أبو الرب

أحمد جهاد حسن بني عودة

محمد رجائي عبد الرحمن العزة

محمد أحمد محمود خلف

لؤي عليان علي طويل

عز الدين فرحات يوسف فشافشة

أحمد عاهد محمد فوازعة

يوسف فايز يوسف زيتون

محمد نزيه إسماعيل طه

أمجد يوسف شامخ ذوقان

يوسف أسامة يوسف شامي

خالد محمد عوض حمدان

فادي بشار محمد عبد الرازق

ليث علام حمدي خشّانة

محمد مصطفى محمد السعدي

أحمد عيسى عبد المحسن عبد الله موسى

فراس محمود أحمد صوافطة

عزت بشار محمد طبيلة

يزن مجدي عبد الرحمن أبو ريالة

وأشار إعلام الأسرى إلى أن سياسة الاعتقال الإداري تُعد إحدى أدوات الاحتلال للانتهاك الممنهج بحق الأسرى دون توجيه تهم رسمية، مستندة إلى ما يُسمى "الملف السرّي".