قوات الاحتلال تفرج عن الصحفي حازم ناصر من ضاحية شويكة بطولكرم

وطن للأنباء: أفرجت قوات الاحتلال عن الصحفي حازم ناصر من ضاحية شويكة شماليّ طولكرم، بعد أكثر من عامين في الاعتقال الإداري دون تهمة، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن ناصر أمضى فترة اعتقاله في سجون الاحتلال دون أن يُوجَّه إليه أي اتهام، في ظل ظروف اعتقال إداري قاسية استمرت أكثر من عامين.

وأضافت المصادر أن الإفراج جاء في ظل حالة إنسانية صعبة يعيشها المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، الذين يُحتجَزون دون تهمة أو محاكمة.

ويُعدّ الاعتقال الإداري أحد أبرز أشكال الاعتقال التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، إذ يُحتجَز المعتقلون لفترات قابلة للتمديد دون توجيه اتهامات أو عرضهم على محاكم.