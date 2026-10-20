بشار المصري يتفقد أكبر مجمع سياحي ترفيهي فلسطيني قيد التنفيذ

وطن للأنباء: تفقد بشار المصري سير أعمال البناء والتطوير في المرحلة الأولى من أحدث مشاريعه في مدينة أريحا، والذي يُعد أضخم مشروع سياحي وترفيهي من نوعه في فلسطين، ويمتد على مساحة 220 دونماً ويضم شريط تجاري بمساحة 50 دونم وممشى رئيسي بطول 750 متراً تحيط به المطاعم والمحال التجارية والملاهي والألعاب العائلية.

وأعرب المصري عن سعادته بسير العمل وفق الجدول الزمني المحدد، مثمناً جهود جميع العاملين والقائمين على المشروع وقال: "من المهم أن نواصل تنفيذ مشاريع خلاقة على الأرض، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها وطننا العزيز، ولقد استثمرنا 200 مليون دولار في هذا المشروع ونستعد لإطلاق مرحلته الأولى مطلع العام المقبل، فخيارنا دائماً هو المضي قدماً في العمل والبناء رغم كل المعيقات والتحديات".

وأضاف: "أهمية المشروع لا تكمن في حجمه فقط وإنما في قدرته على توفير فرص عمل جديدة مستقرة ومستدامة تُمكن شبابنا من العمل وبناء مستقبلهم على أرضهم".

وأشار المصري إلى أن أهمية المشروع تكمن في دعم السياحة الداخلية وتنشيط القطاعات التجارية والخدمية، من خلال توفير وجهة سياحية وترفيهية متكاملة بأسعار مناسبة، تتيح للعائلات الفلسطينية الاستمتاع بتجربة مميزة ومرافق وخدمات عالية الجودة، دون الحاجة إلى تحمل تكاليف السفر والإقامة الباهظة خارج فلسطين.

وأكد أن الأثر الاقتصادي للمشروع سيتجاوز حدود مرافقه، إذ سيسهم في ضخ مئات الملايين من الدولارات في الدورة الاقتصادية المحلية، بما يعود بالنفع على المطاعم والمتاجر ومقدمي الخدمات والموردين وغيرها من القطاعات الاقتصادية.