عراقجي يحذّر نتنياهو: محاولة إنهاء المهمة زادت قوة إيران

وطن للأنباء: حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ردًا على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن لدى إيران"حسابات لم تُصفَّ" مع إسرائيل، مؤكدًا أن المحاولة السابقة لـ"إنهاء المهمة" أدّت إلى ازدياد قوة إيران.

وقال عراقجي: "في المرة الأخيرة التي أردتم فيها إنهاء المهمة، ازدادت قوة إيران. هل تريدون المحاولة مجددًا؟ تفضّلوا، ولكن احذروا؛ فلدينا أيضًا حسابات لم تُصفَّ!".

واتهم نتنياهو بدفع الولايات المتحدة إلى حرب أخرى "هربًا من السجن"، من دون الاكتراث بالعواقب على الكيان الإسرائيلي، فضلًا عن تداعياتها على الرئيس الأميركي.