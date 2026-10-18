قبيل انتخابات التجديد النصفي.. 71% من الأميركيين غير راضين عن مسار البلاد

وطن للأنباء: استطلاع للرأي أُجري في الولايات المتحدة قبيل انتخابات التجديد النصفي، أن 71% من الأميركيين يعتقدون أن البلاد تسير في "الاتجاه الخطأ".

وبحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها شبكة "إن بي سي نيوز"، سُئل 19,135 بالغا عن آرائهم بشأن السياسات الأميركية خلال الفترة بين 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، و12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأجاب 29% من المشاركين بأنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة تسير في "الاتجاه الصحيح"، مقابل 71% رأوا أنها تسير في "الاتجاه الخطأ".

وأشار التقرير إلى أن نسبة الأميركيين الذين يعتقدون أن بلادهم تسير في "الاتجاه الخطأ" بلغت أعلى مستوى لها خلال الولاية الرئاسية الثانية لترامب، التي بدأت في كانون الثاني/ يناير 2025.

وحظيت طريقة أداء ترامب لأعماله الرئاسية بموافقة 34% من المشاركين، فيما أعرب 66% عن عدم موافقتهم عليها. كما رأى أكثر من نصف المشاركين أن سياسات ترامب "تلحق الضرر بالبلاد في الغالب".

وتبيّن أن الاقتصاد هو القضية التي يوليها المشاركون في الاستطلاع أكبر قدر من الاهتمام.

55% يدعمون الديمقراطيين

وعندما سُئل المشاركون عن الحزب الذي سيصوتون له في دوائرهم الانتخابية، اختار 55% الحزب الديمقراطي، مقابل 45% للحزب الجمهوري.

وعلى الرغم من ذلك، أعرب 43% من المشاركين عن آراء "إيجابية" تجاه الحزب الديمقراطي، مقابل 57% عبّروا عن آراء "سلبية".

أما الحزب الجمهوري، فبلغت نسبة الآراء "الإيجابية" تجاهه 37%، مقابل 63% للآراء "السلبية".

ومن المقرر أن تشهد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، المقرر إجراؤها في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تجديد جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 100 مقعدا.