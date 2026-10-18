مركز إبداع المعلم يكرّم الطلبة الفائزين في مسابقة أفضل بحث علمي حول الزراعة العضوية وأثرها في حماية البيئة

وطن للأنباء: كرّم مركز إبداع المعلم الطلبة الفائزين في مسابقة أفضل بحث علمي بعنوان "الزراعة العضوية وأثرها في حماية البيئة"، تشجيعًا لهم على تنمية مهارات البحث العلمي وتعزيز وعيهم بأهمية الزراعة المستدامة والحفاظ على البيئة.

وفاز بالمسابقة الطالب محمد محاميد من مدرسة ذكور دير أبو ضعيف الثانوية، والطالبتان رهف نبراس وملاك السعدي من مدرسة بنات دير أبو ضعيف الثانوية.

وتأتي هذه المسابقة ضمن أنشطة مبادرة "تعلمية المدرسة المنتجة"، المنفذة في إطار مشروع "أصوات من أجل الحقوق وتعزيز مشاركة الشباب والمجتمع المحلي من أجل التماسك الاجتماعي"، الذي ينفذه مركز إبداع المعلم.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز المعرفة لدى الطلبة بممارسات الزراعة العضوية ودورها في الحد من التلوث، والمحافظة على التربة والمياه، وحماية التنوع الحيوي، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية وتشجيع الطلبة على البحث والاستقصاء وتقديم أفكار ومبادرات تسهم في حماية بيئتهم.

كما تسعى المبادرة إلى ربط العملية التعليمية بالواقع العملي واحتياجات المجتمع المحلي، من خلال تشجيع الطلبة على توظيف معارفهم ومهاراتهم في دراسة القضايا البيئية والزراعية، وتعزيز دور المدرسة في نشر الوعي البيئي وتبني ممارسات مستدامة تسهم في بناء بيئة مدرسية ومجتمعية صحية وآمنة.

ويأتي هذا النشاط تأكيدًا على أهمية التعليم في تعزيز حقوق الطلبة في بيئة سليمة وآمنة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن أفكارهم وتطوير قدراتهم البحثية والإبداعية، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في إحداث تغيير إيجابي ومستدام في مجتمعاتهم، ويكرّس دورهم شركاء في حماية البيئة وتحقيق التماسك الاجتماعي.