الاحتلال يقصف بالمدفعية مناطق عدة في قطاع غزة

وطن للأنباء: قصفت مدفعية الاحتلال اليوم الخميس، مناطق عدة في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال أطلق النار وقام بعمليات نسف في مناطق متفرقة من القطاع.

وأوضحت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق شمالي القطاع، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف جديدة شمال شرقي مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، شهدت المناطق الشرقية من مخيم المغازي إطلاق نار مكثفًا من الدبابات الإسرائيلية.

أما في جنوبي القطاع، فنفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة داخل مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية جنوبي مدينة خانيونس.