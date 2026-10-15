زيلينسكي يرد على طلب ترامب استبداله.. "أشعر بالخيانة"

وطن للأنباء: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يشعر بالخيانة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف زيلينسكي، أن ترامب لا يقف في الجانب الصحيح من التاريخ حسب قوله، وأنه لن يستقيل تحت الضغط الأمريكي.

ورداً على سؤال من الإعلامي البريطاني بيرس مورغان عما إذا كان قد تعرض "للخيانة" من قبل إدارة ترامب، أجاب زيلينسكي: "نعم".

وقال الرئيس الأوكراني لمورغان، الأربعاء، خلال برنامجه الحواري على يوتيوب "بيرس مورغان، "من المؤسف أننا نفقد شريكاً قوياً".

وتابع، أن "هذه بلادنا، وجسدنا، وبيتنا، وأطفالنا... ولهذا السبب يكون الأمر مؤلماً عندما ينحاز ترامب إلى طرف واحد".

وأضاف زيلينسكي: "إذا كنت تقف في المنتصف، فعليك أن تبقى في المنتصف، لا أن تقف في الجانب الخطأ. هذا ليس الجانب الصحيح من التاريخ".

وسبق أن دعا ترامب أوكرانيا لاستبدال زيلينسكي، فيما حذرت واشنطن أوكرانيا وحلفاءها في أوروبا من أن الولايات المتحدة قد توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعرقل عمليات الشراء الأوروبية للأسلحة الأمريكية المخصصة لكييف، ما لم تتوقف الأخيرة عن شن ضربات في العمق الروسي تستهدف منشآت الطاقة.