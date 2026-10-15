ترامب: كان ينبغي الإبقاء على قادة إيران السابقين لأنني لا أعرف مع من نتفاوض

وطن للأنباء: أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن "ربما بالغت في استهداف القيادة الإيرانية"، مؤكدا صعوبة تحديد الجهة التي يمكن التفاوض معها داخل إيران حاليا.

وخلال تجمع انتخابي للحزب الجمهوري في يونغستاون بولاية أوهايو، صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة "ربما تماديت في استهداف القيادات إلى درجة أنها لم تعد تعرف مع من تتفاوض، وأنه ربما كان ينبغي وقف التصعيد عند مراحله الأولى".

وقال: "كان ينبغي لي أن أبقي على القادة، لأنني لا أعرف مع من بحق الجحيم نتفاوض.

وأكد ترامب ومسؤولون في إدارته من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس أن هناك أطرافا إيرانية (مثل الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي) تبدي رغبة في التفاوض، لكن واشنطن تفتقر إلى اليقين بشأن من يملك سلطة اتخاذ القرار النهائي والملزم في طهران بعد غياب الوجوه التاريخية والمحورية.

تأتي هذه التصريحات بعد أشهر من العدوان العسكري المباشر ال1ي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على ايران، والذي أسفر عن مقتل عدد من كبار القادة والمسؤولين السياسيين والأمنيين في إيران، وعلى رأسهم المرشد السابق علي خامنئي، إلى جانب علي لاريجاني وعلي شمخاني وغيرهم.