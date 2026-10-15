مقتل شاب بإطلاق نار في القدس وإصابة شخصين آخرين

وطن للأنباء: قتل الشاب محمد أشرف خلوي شويكي (24 عاما)، وأصيب شخصان آخران، جراء جريمة إطلاق نار وقعت في حي الثوري أبو طور بالقدس المحتلة، فجر الخميس.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أطلق أربعة ملثمين وابلا من الرصاص باتجاه مجموعة من الأقارب، ما أدى إلى إصابة شويكي بجروح حرجة فارق على إثرها الحياة.

وقالت شرطة الاحتلال إن بلاغا ورد عن حادثة عنف في الحي، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجّح أن تكون خلفية الحادث نزاعا عائليا.

من جهتها، أفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء بأنها نقلت شابا إلى مستشفى شعاري تسيديك وهو في حالة حرجة، بعد إخضاعه لعمليات إنعاش، كما قدمت العلاج لرجل يبلغ من العمر 34 عاما أصيب بجروح نافذة ووصفت حالته بالمتوسطة، إلى جانب مصاب آخر نُقل من المكان لتلقي العلاج.