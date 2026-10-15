مواجهات واعتقالات خلال اقتحامات الاحتلال في الضفة

وطن للأنباء: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، اقتحام عدد من المدن والبلدات والمخيمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات وإطلاق للرصاص الحي وقنابل الصوت، إلى جانب مداهمة منازل وبنايات سكنية وتنفيذ اعتقالات، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وأغلقت طرقًا وحواجز.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى دير أبو مشعل وعارورة وعبوين، شمال غرب رام الله، وبلدة سلواد شمال شرق المدينة.

واندلعت مواجهات في قرية دير أبو مشعل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي.

وفي قرية عارورة، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا بعد إصابته خلال الاقتحام، فيما اعتقلت الشاب أحمد أيوب حمايل، من بلدة كفر مالك، أثناء عمله في بلدة سلواد، وصادرت مركبته.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب المدينة، وبلدة السيلة الحارثية، كما داهمت منزلًا في قرية العرقة غربي جنين، ومنزلًا آخر في بلدة السيلة الحارثية.

وفي بلدة قباطية جنوب جنين، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت خلال اقتحامها البلدة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من جهة حاجز الـ17، وداهمت حي رأس العين وشارع الباشا، حيث اقتحمت بناية سكنية وداهمت عددًا من المواقع السكنية.

كما اعتقلت السيدة أم أحمد صوافطة، عقب مداهمة منزلها في شارع الباشا، وأغلقت حاجز بيت فوريك شرق المدينة.

وفي قرية برقة شمال غرب نابلس، داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل خلال اقتحامها القرية.

وفي مدينة قلقيلية، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات، أسفرت عن اعتقال سبعة مواطنين، غالبيتهم أسرى محررون، وهم: عبد الحق خدرج، ومحمد خدرج، وعبد الرزاق خدرج، وبهجت يامين، وعماد جعيدي، وهاشم محمد خضر، وعلي ذياب.

وفي سلفيت، واصلت قوات الاحتلال اقتحام المدينة، بعد دفعها بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة باتجاهها.

كما أغلقت الطريق الواصل بين بلدة بروقين ومدينة سلفيت بالسواتر الترابية.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا جنوبًا، وداهمت عددًا من المنازل، فيما اندلعت مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت.