منظمة التحرير تستقبل الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات لبحث أوضاع العمال الفلسطينيين

وطن للأنباء: استقبل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، اليوم الأربعاء، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، لوك ترنجل، بحضور د. واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية ورئيس دائرة التنظيمات الشعبية، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، والأخت انتصار الوزير الأمينة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية.

ورحّب الأحمد بترنجل، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها الاتحاد الدولي للنقابات في دعم العمال الفلسطينيين، ومثمّناً مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها الإغلاقات والقيود المفروضة على الحركة، وهدم المنازل والمنشآت، ومصادرة الأراضي، واعتداءات المستوطنين، وما تسببه من تداعيات اقتصادية واجتماعية ومعيشية على الشعب الفلسطيني بمختلف قطاعاته.

وأكد الأحمد أهمية مواصلة الجهود الدولية للدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين، والضغط لوقف الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية التي تعيق الحياة اليومية للمواطنين، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، وتحدّ من فرص العمل والتنقل بين المدن والمحافظات.

وتناول اللقاء الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المحلية لعام 2026 في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وأهمية توفير الظروف الملائمة لضمان مشاركة المواطنين فيها، بما يشمل توفير الأمان وحرية الحركة والتنقل، وإزالة العراقيل التي يفرضها الاحتلال.

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، لوك ترنجل، مواصلة الاتحاد جهوده، في حدود إمكانياته، لدعم العمال الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أهمية التحرك على المستوى الدولي للضغط من أجل تحسين ظروفهم المعيشية والعملية، وتذليل الصعوبات التي تواجههم.

وشدد ترنجل على ضرورة توفير الأمان وحرية الحركة للمواطنين الفلسطينيين بما يضمن مشاركتهم في الانتخابات المحلية المقررة عام 2026 في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، رغم التحديات والانتهاكات القائمة، بما فيها الظروف الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.

بدوره، ثمّن د. واصل أبو يوسف مواقف الاتحاد الدولي للنقابات ودعمه المتواصل للشعب الفلسطيني، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع الاتحادات والنقابات الدولية لنقل معاناة العمال الفلسطينيين إلى المحافل الدولية، وتكثيف الجهود للدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار أبو يوسف إلى التحديات التي تواجه العمال الفلسطينيين في ظل القيود المفروضة على الحركة والتنقل بين المدن، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل المشترك لتخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية والعملية.