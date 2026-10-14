الاحتلال يغلق المدخل الشمالي لسلفيت ويعيق حركة المواطنين

وطن للأنباء: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، ومنعت المركبات من المرور عبره، ما تسبب في إعاقة تنقل المواطنين من المدينة وإليها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل أمام حركة المركبات، الأمر الذي أعاق حركة المواطنين واضطرهم إلى مواجهة صعوبات في الوصول إلى المدينة ومغادرتها.

وتواصل قوات الاحتلال فرض إجراءات عسكرية على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، تشمل إغلاق الطرق والحواجز العسكرية والتضييق على حركة المواطنين، ما يؤدي إلى تعطيل تنقلهم اليومي ويزيد من معاناتهم.