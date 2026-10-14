مقتل مواطن وإصابة 6 آخرين إثر شجار بمدينة نابلس

وطن للأنباء: فال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العميد لؤي إرزيقات إن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءات التحقيق في مقتل مواطن (31 عاما)، وإصابة 6 أشخاص إثر شجار وقع، فجر اليوم الأربعاء، قرب محطه صرة -شارع نابلس قلقيليه- في مدينة نابلس، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأكد العميد ارزيقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان، تمهيدا لإحالته إلى الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية.

وانتشرت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية في مكان الحدث ببلدة صرة وأماكن تطور المشكلة لحفظ الأمن والنظام.