ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 74,389 شهيدا و175,423 مصابا

وطن للأنباء: أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 74,389 شهيدا، و175,423 مصابا.

وأضافت المصادر، أن 7 شهداء (3 منهم مـتأثرين بجروحهم+ وشهيدا جرى انتشال جثمانه)، و7 إصابات، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بلغت 1,498 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 5,306 إصابات، إضافة إلى 838 شهيدًا جرى انتشالهم.