إنجاز بحثي لكلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية: قبول دراسة علمية حول تعليم البحث العلمي لطلبة الطب في فلسطين للنشر بمجلة عالمية مرموقة

رام الله - وطن للأنباء: حققت الجامعة العربية الأمريكية إنجازاً بحثياً جديداً بقبول دراسة علمية بعنوان "تعليم البحث العلمي في مرحلة البكالوريوس في كليات الطب في فلسطين: مراجعة منهجية" (Teaching Research in Undergraduate Medical Education in Palestine: A Systematic Review) للنشر في مجلة BMC Medical Education العالمية المتخصصة في التعليم الطبي، والتي يبلغ معامل تأثيرها 4.2، وتصنّف ضمن الربع الأول (Q1) من المجلات العلمية في تخصصها.

وقاد الدراسة الأستاذ الدكتور مالك زبن عميد كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية، بصفته الباحث الرئيسي، ضمن فريق بحثي ضمّ الدكتورة سجى عامر، مساعدة البحث والتدريس في كلية الطب بالجامعة، إلى جانب باحثين من جامعات ومؤسسات أكاديمية أخرى.

ويأتي قبول الدراسة للنشر في مجلة دولية متخصصة وذات تصنيف علمي متقدم تأكيداً على أهمية البحث العلمي في تطوير التعليم الطبي، وعلى ضرورة تعزيز التعاون البحثي بين الجامعات الفلسطينية، بما يدعم جودة البرامج الأكاديمية ويرسخ ثقافة البحث العلمي لدى طلبة الطب.

وتناولت الدراسة واقع تعليم البحث العلمي لطلبة الطب في مرحلة البكالوريوس في فلسطين، من خلال مراجعة منهجية للأدبيات العلمية، بما يسهم في تقييم الممارسات التعليمية القائمة، وتحديد التحديات والفجوات، واستكشاف فرص تطوير تعليم البحث العلمي وتعزيز قدرات طلبة الطب والباحثين الناشئين في فلسطين.

ويعكس هذا الإنجاز جهود الأستاذ الدكتور مالك زبن في قيادة المبادرات البحثية والأكاديمية التي تجمع بين الخبرة العلمية والعمل المؤسسي، كما يبرز مساهمة كوادر الجامعة العربية الأمريكية الأكاديمية والبحثية في إنتاج المعرفة العلمية والمشاركة في الأبحاث المنشورة في المجلات الدولية.

وتواصل كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية العمل على تعزيز البحث العلمي والتعليم الطبي القائم على الأدلة، وتوسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية محلياً ودولياً، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم الطبي وخدمة القطاع الصحي الفلسطيني.