الاحتلال يقتحم احياء عدة في مدينتي رام الله والبيرة

رام الله – وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة، بينها مدينة البيرة وحي الطيرة وبلدة سردا ومخيم قدورة، وأطلقت الرصاص الحي في محيط مستشفى رام الله الحكومي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، برفقة رافعتين، اقتحمت مدينة البيرة وحي الطيرة وبلدة سردا شمال رام الله، وسيّرت آلياتها في الشوارع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قدورة وساحة مستشفى رام الله الحكومي، وأطلقت الرصاص الحي في محيط المستشفى.

وتطلق قوات الاحتلال، بين الحين والآخر، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

واقتحمت قوات الاحتلال مؤسسة الضمير لرعاية شؤون الأسرى في حي الماصيون في رام الله.