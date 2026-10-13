إصابة مواطنتين في اعتداء مستوطنين أثناء قطف الزيتون شرق طولكرم

وطن للأنباء: أُصيبت مواطنتان، اليوم الثلاثاء، جراء اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب أثناء قطف ثمار الزيتون في بلدة بيت ليد شرق طولكرم.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر في طولكرم، أن طواقمها تعاملت مع إصابتين لسيدتين تعرضتا للضرب في بلدة بيت ليد، تركزتا في منطقتي البطن والرأس، وتم نقلهما الى المستشفى، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

وأفادت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين، الذين كانوا يحملون العصي، هاجمت المواطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم الواقعة على أطراف البلدة، ما اضطر عددا منهم إلى مغادرة المكان.

وأضافت المصادر أن المستوطنين اعتدوا بالعصي على سيدتين، إحداهما مسنة أُصيبت في رأسها، مشيرين إلى أنه أثناء محاولة أفراد عائلتها إنقاذها وإخراجها من المنطقة، أشهر أحد المستعمرين سلاحه في وجوههم.