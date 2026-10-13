سيتي يتعاون مع البنك العربي لتوفير خدمة المقاصة بالدولار الأمريكي على مدار الساعة عبر شبكته العالمية

وطن للأنباء: أعلن كل من سيتي (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز C)؛ والبنك العربي، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاون مشترك لتوفير خدمة حلول المقاصة بالدولار الأمريكي على مدار الساعة من سيتي لمعتمدي البنك العربي من قطاع الشركات، بما يدعم تدفق المدفوعات الواردة والصادرة بالدولار الأمريكي.

وبموجب هذا التعاون، سيقوم البنك العربي بتوظيف خدمة حلول المقاصة بالدولار الأمريكي التي يوفرها سيتي على مدار الساعة، لتسهيل المدفوعات العابرة للحدود بالدولار الأمريكي لمعتمديه من الشركات خلال أوقات عمل نظام الحوالات بكل سلاسة وسرعة وامان، وذلك عبر فروع مختارة للبنك العربي.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لتعاون أوسع يشمل حلول المقاصة بالدولار الأمريكي، وخدمات إدارة السيولة، وحلول التجارة ورأس المال العامل عبر العديد من الأسواق التي يتواجد بها البنك العربي، مما يعكس قدرة خدمات سيتي على تقديم مجموعة متكاملة ومترابطة من الحلول من خلال شبكة عالمية واحدة. ويتيح الربط بين الشبكة العالمية لسيتي والشبكة الإقليمية الممتدة للبنك العربي وشركاته التابعة والمتواجدة في مراكز مالية رئيسية تشمل دبي وسنغافورة ولندن وباريس والمنامة، إمكانية الوصول إلى أكثر شبكات المدفوعات بالدولار الأمريكي اتساعاً وسهولة في الاستخدام على مدار الساعة مع الحرص الدائم على الامتثال للأنظمة المحلية والدولية بهدف تقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة لمعتمديه من قطاع الشركات.

ويمثل هذا التعاون لسيتي، مثالا واضحا على التزام المؤسسة بتوفير حلول مدفوعات وتسوية عالمية وفورية سلسة ومتاحة على مدار الساعة لمعتمديه حول العالم، مع دعم حركة الأموال والسيولة والأوراق المالية عبر الحدود. ومن جهته سيستفيد البنك العربي من قوة حلول المقاصة العالمية لدى سيتي والتي تشكّل خطوة مهمة في تقديم حلول دفع متقدمة ومبتكرة لمعتمديه، كما تعكس هذه المبادرة التزام المؤسستين بإعادة تعريف معايير المدفوعات العابرة للحدود.

وقال إمري أوموت، رئيس مبيعات المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سيتي: "مع توسع ممرات التجارة العالمية وتزايد رقمنة العمليات، أصبحت السرعة والشفافية والابتكار عوامل أكثر أهمية للشركات والمؤسسات المالية على حد سواء. إن الجمع بين حجم وقدرات حلول المقاصة بالدولار الأمريكي الرائدة في القطاع من سيتي، والخبرة الإقليمية الراسخة لشبكة البنك العربي، يؤكد التزامنا بتوفير تجربة أفضل للمعتمدين وتقديم حلول عابرة للحدود، ومتاحة على مدار الساعة، لدعم التجارة العالمية."

ومن جانبها، قالت مرام الجزيرة، مديرة دائرة المؤسسات المالية والاستدامة في البنك العربي: " يشكل التركيز على أولوية المعتمدين وبناء علاقات طويلة الأمد ركيزة أساسية لمبادرات البنك العربي، ويعكس تعاوننا مع سيتي في خدمة تسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي على مدار الساعة التزامنا المتواصل بتوفير حلول مبتكرة ترتقي بتجربة معتمدينا المصرفية، وتتيح لهم الوصول السلس إلى إمكانات متقدمة للمدفوعات العالمية، بما يلبي احتياجات أعمالهم المتطورة في الأسواق الدولية."

وتعمل خدمة المقاصة بالدولار الأمريكي من سيتي على مدار الساعة مع أكثر من 300 مؤسسة مالية في أكثر من 50 سوقاً، وهي متصلة بأكثر من 290 نظام مقاصة رئيسياً حول العالم. ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة للبنوك في منطقة الشرق الأوسط في ظل سعيها إلى تعزيز كفاءة عملياتها والتعامل مع اختلاف عطلات نهاية الأسبوع بين الأسواق، بما يسهم في ضمان قدر أكبر من الاستمرارية والترابط مع الأسواق العالمية.