الاحتلال يعتقل 28 مواطنا من قرى وبلدات في نابلس

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 28 مواطنا من قرى وبلدات جنوب غرب نابلس وشمالها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تلقيت جنوب نابلس، واعتقلت المواطن محمد جبر حج محمد، كما اقتحمت قرية تل جنوب غرب المدينة، واعتقلت 15 مواطنا، هم: يوسف عصيدة، وعمر عصيدة، ومحمود أيوب، وأسعد يامين محمود عصيدة، وناصر عائشة، وعبيدة يامين، ونصر الدين أيوب، وعمرو ريحان، وعمر سائد عصيدة، وأدهم عصيدة، ومعاذ اشتية، وعماد يوسف حمد، وحازم توفيق عصيدة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عصيرة الشمالية، وداهمت عدة منازل، وحوّلت أحدها إلى مركز للتحقيق، واعتقلت 12 مواطنا، هم: أحمد حمادنة، ونايف حمادنة، وأحمد توفيق صوالحة، وحسني بحريني، ونضال دغلس، ومحمد عمر شولي، ومحمد محمد الجمل، وسائد علي أبو صباح، وقتيبة حمادنة، ومعاوية سوالمة، وناهي صوالحة، ورامي بيراوي.

وتشهد محافظات الضفة الغربية اقتحامات متكررة تنفذ خلالها قوات الاحتلال حملات اعتقال ومداهمة للمنازل، وسط تصاعد الإجراءات العسكرية المفروضة على المواطنين العزل.