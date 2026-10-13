الاحتلال يستكمل هدم منزل في الطور شرق مدينة القدس

وطن للأنباء: استكملت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، هدم منزل في بلدة الطور جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات الهدم، استكملت هدم منازل تعود لعائلة عبد الله في حي الشيخ عنبر ببلدة الطور، بعد أن قام أفرادها بهدمها ذاتيا.

وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت قبل يومين، المقدسية ملوك كاظم عبد الله على هدم منزلها في حي الشيخ عنبر ببلدة الطور، بالقدس حيث يبلغ مساحة المنزل 200 متر مربع ويقطن فيه 16 فردا، وهو مقام منذ 20 عاما.