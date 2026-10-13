مستوطنون ينتحلون صفة جنود الاحتلال ويعتدون بوحشية على عائلة في تلفيت

وطن للأنباء: أُصيب عدد من المواطنين بجروح ورضوض، فجر اليوم الثلاثاء، جراء اعتداء مستوطنين تنكروا بزي جيش الاحتلال الإسرائيلي على عائلة في قرية تلفيت جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين تنكروا بزي جيش الاحتلال، وطرقوا باب منزل المواطن يوسف منور أبو عيشة في القرية، قبل أن يعتدوا عليه وعلى أفراد عائلته بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض.

وأضافت المصادر أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، بما يشمل الاعتداء الجسدي ومهاجمة المنازل والتجمعات الفلسطينية، في ظل اتساع نطاق الاعتداءات بالتزامن مع موسم قطف الزيتون.