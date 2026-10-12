الاحتلال يقرر ترحيل ثلاثة ناشطين أجانب بعد احتجازهم في الخليل

وطن للأنباء: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ترحيل ثلاثة ناشطين أجانب، بعد احتجازهم في مدينة الخليل بذريعة تصوير جنود وموقع عسكري.

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان، إن الجنود أوقفوا الناشطين مساء الأحد قرب حاجز باب الزاوية، واحتجزوهم للتحقيق، قبل إحالة ملفهم إلى سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، التي قررت إبعادهم خلال 24 ساعة ونقلهم إلى منشأة احتجاز لحين تنفيذ القرار.

وزعمت الشرطة أن إحدى الموقوفات تترأس جمعية التضامن الفرنسية «Agir pour la Palestine» وتنشط في إطار حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، ووصفتها بأنها «ناشطة متطرفة»، دون الكشف عن جنسيات الناشطين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين، خاصة خلال موسم قطف الزيتون.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الاثنين، إنها وثقت 219 اعتداء نفذه جيش الاحتلال والمستوطنون منذ مطلع تشرين الأول الجاري، بينها 136 اعتداء مرتبطا بموسم الزيتون، شملت منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاعتداء عليهم، وسرقة المحاصيل وإتلاف الأشجار.