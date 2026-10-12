الأسيرة الصحفية بشرى الطويل تواجه ظروفًا قاسية في عزل "أوهلي كيدار"

وطن للأنباء: تقبع الأسيرة الصحفية بشرى جمال الطويل (33 عامًا)، من مدينة رام الله، في زنازين العزل الفردي بسجن "أوهلي كيدار" في بئر السبع منذ 49 يومًا متواصلة، وسط ظروف صحية ونفسية معقدة وشديدة القسوة.

وأفادت عائلة الأسيرة، نقلاً عن محاميها، بأن بشرى تعرضت للضرب والتنكيل خلال فترة احتجازها، وتنقلت منذ تاريخ اعتقالها في 5 فبراير/شباط 2026 بين عدة مراكز احتجاز وسجون، شملت: "المسكوبية"، و"الدامون"، و"الرملة"، وصولًا إلى سجن "أوهلي كيدار"، حيث خضعت لعزل متكرر وسياسة قمع وتضييق ممنهجة، فيما أكدت العائلة تعافيها مؤخرًا من مرض الجرب (السكابيوس).

وفي السياق ذاته، جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرار الاعتقال الإداري بحق الصحفية الطويل للمرة الثالثة على التوالي لمدة 4 أشهر، في حين يتجه محاميها لتقديم اعتراض قانوني أمام محكمة بئر السبع للطعن في قرار استمرار عزلها الفردي.

يُذكر أن الأسيرة بشرى الطويل أمضت ما مجموعه نحو 5 سنوات في سجون الاحتلال عبر اعتقالات متكررة، وهي واحدة من بين 6 أسيرات صحفيات يحتجزهم الاحتلال في سد مفاوضات العمل الصحفي والحقيقة، كما يقبع والدها القيادي الشيخ جمال الطويل رهن الاعتقال الإداري في سجن "نفحة".