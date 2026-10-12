إصابة مواطن خلال هجوم للمستوطنين على قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس

وطن للأنباء: أصيب مواطن يبلغ من العمر (52 عاماً)، مساء اليوم الاثنين، إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب ورشه بغاز الفلفل في قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة المواطن، ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد بلدات وقرى في محافظة نابلس اعتداءات متكررة ينفذها مستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم، تشمل الاعتداء الجسدي والتضييق على حركة المواطنين، في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.