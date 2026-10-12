بالتعاون مع وزارة السياحة.. روابي تستضيف أكثر من 100 دليل سياحي من مختلف أنحاء فلسطين

وطن للأنباء: استضافت مدينة روابي، اليوم الاثنين، وفداً يضم أكثر من 100 دليل سياحي من مختلف المحافظات الفلسطينية والقدس ومناطق الـ 48، في زيارة مهنية نُظمت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وجمعية الأدلاء السياحيين، بهدف تعزيز حضور المدينة ضمن المسارات السياحية المنظمة، وتوسيع آفاق التعاون مع العاملين في القطاع السياحي لاستقطاب المزيد من الزوار والمجموعات السياحية.

وضم الوفد الذي ترأسه وكيل وزارة السياحة والآثار صالح علي طوافشة؛ مدير عام الوزارة أسامة ستيتية ورئيس جمعية الأدلاء السياحيين، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات العاملة في القطاع السياحي الفلسطيني، وكان في استقبالهم نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة بيتي للاستثمار العقاري رياض نزال.

ورحب مؤسس مدينة روابي بشار المصري بالوفد، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعريف الأدلاء السياحيين عن قرب بتجربة روابي ومرافقها، ومعرباً عن تطلعه بأن تشكل الزيارة بداية لتعاون أوسع يسهم في إدراج المدينة ضمن البرامج والرحلات السياحية الفلسطينية.

واستُهلت الزيارة بجولة ميدانية شملت عدداً من أحياء روابي ومرافقها الرئيسية، حيث اطّلع المشاركون على تجربة المدينة في التخطيط والتطوير العمراني، وتعرفوا على مرافقها التجارية والترفيهية والخدماتية وبنيتها التحتية، وما توفره من أنشطة وتجارب يمكن إدراجها ضمن البرامج السياحية والرحلات الجماعية.

وخلال لقاء عُقد في مركز المدينة، استعرض الجانبان المقومات السياحية التي تتمتع بها روابي وبحثا سبل تعزيز التعاون مع الأدلاء السياحيين ومنظمي الرحلات، من خلال تطوير مسارات وبرامج زيارة متكاملة إلى المدينة بما يشمل تسهيل استقبال الوفود والمجموعات السياحية وتعزيز التنسيق مع الجهات والمؤسسات العاملة في القطاع.

وفي تعقيبه على الزيارة، أكد طوافشة أهمية تطوير وتنويع المنتج السياحي الفلسطيني وتوسيع نطاق الوجهات والمسارات المتاحة أمام الزوار، قائلاً: "تطوير السياحة الفلسطينية يتطلب تقديم خيارات وتجارب أكثر تنوعاً، وبناء تكامل بين الوجهات التاريخية والدينية والمدن والتجارب الحديثة، وروابي بما تمتلكه من بنية تحتية ومرافق وتجربة حضرية مميزة، تشكل إضافة مهمة إلى الخارطة السياحية الفلسطينية وتفتح المجال أمام برامج ومسارات جديدة تستقطب مزيداً من الزوار".

وأشار إلى أن الوزارة تولي أهمية لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص والأدلاء السياحيين ومنظمي الرحلات، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تطوير المنتج السياحي والتعريف بالوجهات الفلسطينية، مؤكداً أهمية بناء برامج ومسارات تربط بين مختلف المواقع وتمنح الزائر تجربة أكثر تنوعاً وتكاملاً.

بدوره، قال نزال إن تعزيز الحضور السياحي لروابي يأتي امتداداً لرؤية مؤسس المدينة بشار المصري في بناء مدينة متكاملة تجمع بين السكن والعمل والتجارة والثقافة والترفيه، وتخلق حركة اقتصادية تمتد آثارها إلى محيطها، مضيفاً: "روابي تمتلك اليوم المقومات التي تؤهلها لأن تكون محطة رئيسية على خارطة السياحة الداخلية، فهي لا تقدم للزائر مرفقاً واحداً وإنما تجربة مدينة متكاملة يمكن أن تشكل جزءاً أساسياً من البرامج والرحلات السياحية في فلسطين".

وأضاف أن التعاون المباشر مع الأدلاء السياحيين وشركات ومنظمي الرحلات يمثل خطوة عملية نحو توسيع قاعدة زوار المدينة وتطوير برامج تستجيب لاحتياجات الأفراد والعائلات والمجموعات، مؤكداً أن تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص يشكل أساساً لتطوير السياحة الفلسطينية وتعزيز أثرها الاقتصادي.

وتأتي هذه المبادرة لترسيخ مكانة المدينة كإحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية والتجارية في فلسطين، مستندة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية حديثة ومرافق متكاملة ومساحات عامة وتجارية وترفيهية تجعل منها نموذجاً حضرياً متقدماً وتجربة فلسطينية متفردة وقادرة على استقطاب الزوار من مختلف المناطق الفلسطينية، ولا سيما القدس ومناطق الـ48.

وتسعى روابي إلى البناء على هذه الزيارة من خلال تطوير شراكات مستدامة مع الأدلاء السياحيين وشركات السياحة وتوسيع إدراج المدينة ضمن الرحلات والبرامج المنظمة، بما يتيح للزوار التعرف إلى تجربتها العمرانية والاقتصادية والترفيهية، ويسهم في تنشيط السياحة الداخلية والحركة التجارية ودعم الاقتصاد المحلي.