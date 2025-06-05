مركز ابداع المعلم ومؤسسة رؤية شبابية بتمويل من أوكسفام يطلقون خدمات التوعية الصحية للسيدات في مواصي خان يونس .

وطن: أستقبل ملتقى المصطفي للدعم النفسي والتعليمي مؤسسة رؤية شبابية وتم افتتاح النقطة الطبية الممولة من مؤسسة أوكسفام لتنفيذ خدمات التوعية والتثقيف الصحي للذكور والإناث من أولياء الأمور والنازحين ، حيث يهدف البرامج إلى تقديم جلسات متنوعة حوّل الصحة الإنجابية والعنف المبني على النوع الاجتماعي والسلامة الصحية وكيفية التعامل مع الحالات الصحية وقت الطوارئ ، حيث تهدف الجلسات إلى مساعدة الأهالي على اكتساب مهارات وخبرات في الإسعافات الطبية الأولية.

ويواصل البرنامج تنفيذ جلساته داخل المخيم وفي ملتقى المصطفي للدعم النفسي والتعليمي لمدة شهرين بموضوعات متنوعة وتستهدف فئة أولياء الأمور والأطفال المشاركين في الملتقى والمتطوعين وتأهيل قدراتهم بأنشطة التوعية والتثقيف.

واعتبر الدكتور محمود البراغيتي بأن مركز ابداع المعلم يواصل التشبيك مع جميع المؤسسات المجتمعية لتسهيل وصول المستفدين للخدمات متعددة القطاعات في اطار دعم الجهود الإنسانية وقت الطوارئ.

ويعتبر مركز ابداع المعلم في غزة الحاضنة الفاعلة لخدمات التعليم والدعم النفسي الاجتماعي ويعمل على تعزيز الشراكة مع جميع المؤسسات التي تقدم خدمات متعددة لتسهيل وصول الأطفال والأهالي اليها في واقع استمرار حالة الطوارئ في قطاع غزة.

وبدورها أشادت لجنة الحي في منطقة مواصي خان يونس في ملتقى المصطفي بوصول الخدمات لهم من خلال مركز ابداع المعلم وتسهيل إجراءات التواصل والتفاعل معها حيث يقدم المركز خدمات مهنية متميزة لاطفالنا في التعليم والدعم النفسي منذ بداية الحرب ، ويعمل في منهجية ايجابية ونشطة وفاعلة تحفز الأطفال للوصول إلى التعلم العاطفي الاجتماعي ، ويستمر عمل مركز ابداع المعلم في قطاع غزة تلبية لاحتياجات متعددة ومتواصلة وفق الاستجابة الإنسانية العاجلة لحماية النازحين وتقديم الرعاية اللازمة لهم .