مركز ابداع المعلم ومؤسسة بدائل -كندا - يختتمان المرحلة الأولى من مشروع التهيئة النفسية التعليمية في ملتقى البراق –خان يونس

وطن: من داخل ملتقيات ابداع المعلم تواصلت رسائل الحياة بين المتطوعين والأطفال والأهالي والضيوف، افتتح الأطفال احتفالاً متميزاً عبروا فيه عن حياتهم وواقعهم وأمالهم ونظرة الأمل بمستقبلهم.

رغم القصف والحرب وعلى أصوات الطائرات عزف الأطفال تراثهم الفلسطيني وارسلوا رسالة المحبة والسلام للعالم ، وتنوعت فقراتهم الاستعراضية والفنية والمخرجات التربوية والنفسية التي أنجزوها خلال فترة المشروع ولمدة ثلاث اشهر، حيث استفاد 250 طفل من الأطفال وأكثر من 200 سيدة من جلسات الدعم النفسي والترفيه والرعاية الذاتية.

في هدف واضح لتحسين قدرة الأطفال والأهالي لتحسين المرونة النفسية وتعزيز رسائل الصمود في وجه الظروف الصعبة ، حيث افتتح اللقاء بكلمة مدير مكتب غزة الاستاذة وفاء ابو الغصين التي شكرت فيه فريق المتطوعين واثنت على عطاؤهم اللامحدود في تقديم خدمة متميزة وسط أصعب الظروف، وأكدت على استمرارية العمل مع أطفالنا لتخفيف معاناتهم، حيث رسم الأطفال هذه الكلمات من خلال معرضهم الفني الذي تنوع بالصور الجميلة والأنشطة الرائعة التي أبدعوا في تحضيرها مع المعلمين والمنشطين والأخصائيين النفسيين.

وبدوره أشاد الأستاذ أسامة زامل مدير برامج مركز ابداع المعلم بكلمة عبر فيها عن اعجابه بالجهود التي تبذل في قطاع غزة ، التي تقدم مع الأطفال وسط حرب الابادة المتواصلة مؤكداً عن المشروع حقق انجازات رائعة وكبيرة وترك أثر واضح على نفوس الأطفال وخصوصاً العمل ضمن منهجية التعلم العاطفي الاجتماعي، مؤكدا على أن غزة هي رسالة القوة والسلام والعطاء والنجاح لكل العالم وسط أًصعب الظروف القاسية مؤكداً بأن مركز ابداع المعلم سيواصل تقديم الخدمات للأطفال في أثناء الحرب وبعد الحرب وهي ضمن مسؤوليتنا المهنية والانسانية التي لم تنقطع عنها خلال الفترة الحالية، مقدراً جهود فريق العمل ممثلاُ بمدير برنامج الدعم النفسي الاجتماعي الدكتور محمود البراغيتي ومشرفة الملتقى الدكتور هدى كلاب وجميع فريق مركز ابداع المعلم في غزة والمبادر في انشاء ملتقيات التهيئة النفسية التعليمية في قطاع غزة الزميل سلاح سمارة منسق التعلم العاطفي الاجتماعي.

حيث شارك معلمين وأخصائيين الملتقى بالمعرض الفني الذي استقبل الأهالي والمشرفين والحضور وابدو اعجابهم في مخرجات المعلمين والأطفال لتي تنوعت بمخرجات منهجية التعلم العاطفي الاجتماعي وأنشطة الدعم النفسي مع الأطفال طيلة فترة المشروع.

كذلك عبر الأطفال عن سعادتهم بهذه المشاركة الفاعلة والرائعة وأكدوا بأن ملتقى البراق التعليمي من أكثر الأماكن راحة وتفاعل ونشاط وان الجميع هنا يساعدونا على أن نكون بخير وسلام رغم القصف والحرب المستمرة.

ويواصل مركز ابداع المعلم في ملتقى البراق استقبال الأطفال وتنفيذ انشطته التعليمية والنفسية التطوعية وفقاً لنظام العمل التطوعي من الفريق الذي يعمل ولا ينقطع عن تقديم الخدمة التعليمية والنفسية طيلة فترة الحرب على قطاع غزة.