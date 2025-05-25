الإغاثة الزراعية تنهي توزيع 3700 طرد غذائي للأسر النازحة والمتضررة في مخيمات شمال الضفة الغربية

وطن: أنهت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) توزيع 3700 طرد غذائي على الأسر النازحة والمتضررة في مخيمات شمال الضفة الغربية، حيث شمل التوزيع المخيمات في محافظات طولكرم وجنين ونابلس، وكذلك مربي الثروة الحيوانية والمزارعين في محافظات أريحا وقلقيلية وبيت لحم.

وقد تم التوزيع في مخيم بلاطة للاجئين، بحضور محافظ محافظة نابلس، الأستاذ غسان دغلس، وأمين الصندوق في مجلس إدارة الإغاثة الزراعية، الأستاذ سميح محسن، وممثلين عن لجنة الخدمات الشعبية في المخيم، ومجموعة من الناشطين والفاعلين في المخيم.

وأشاد المحافظ دغلس بجهود اللجنة الشعبية والإغاثة الزراعية و"جايكا"، مشددًا على أهمية التعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية في خدمة أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها.

وخلال مداخلة له، استعرض عضو مجلس إدارة الإغاثة الزراعية، الأستاذ سميح محسن، أبرز التدخلات التي قامت بها الإغاثة الزراعية منذ اللحظة الأولى لحرب الإبادة التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والتي شملت تدخلات تتجاوز الأهداف التقليدية للإغاثة الزراعية كمؤسسة تنموية عاملة في القطاع الزراعي، إلا أن الظروف حتمت على المؤسسة وطواقمها العمل في المجال الإغاثي وتقديم خدمات السكن والخيام والطرود الصحية والغذائية وغيرها، وذلك التزامًا منها بقضايا شعبنا، وفي محاولة للتخفيف من حدة المأساة في القطاع نتيجة لممارسات الاحتلال.

وتحدث محسن عن حملات الإغاثة الإنسانية التي نفذتها الإغاثة الزراعية في مخيمات شمال الضفة الغربية، وأشار إلى التدخل العاجل في مخيم جنين الذي تعرض لعدوان من قبل قوات الاحتلال وذلك من خلال تقديم مئات خزانات المياه ضمن حملة "أغيثوا مخيم جنين" التي نفذتها الإغاثة الزراعية بمساندة مشكورة من أهلنا في الداخل الفلسطيني، وانتهت بتقديم سيارة باص للجنة الشعبية في المخيم لاستخدامها لصالح روضة أطفال.

كما أشار إلى أبرز التدخلات الإغاثية التي قدمتها المؤسسة في مخيمات شمال الضفة الغربية في الآونة الأخيرة، والتي شملت توزيع خزانات المياه، والفرشات، والطرود الغذائية والصحية. وفي نهاية مداخلته أكد على أهمية الشراكة بين الإغاثة الزراعية ومؤسسة "جايكا" اليابانية التي قامت بتمويل هذا المشروع.

ويشار الى أن توزيع الطرود يأتي ضمن مشروع " منح الطرود الغذائية ضمن المساعدات الإغاثية الطارئة " بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( جايكا ) والمنفذ من خلال الإغاثة الزاعية.