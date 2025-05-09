ملتقى إبداع المعلم ينفذ ورشة "نرسم، نلون ونتعلم رغم النزوح" للأطفال النازحين في مواصي خان يونس

خان يونس- وطن: نفذ ملتقى إبداع المعلم، في منطقة العطار، يوم السبت، ورشة فنية للأطفال النازحين بعنوان "نرسم، نلون ونتعلم رغم النزوح"، وذلك ضمن فعاليات أسبوع العمل العالمي للتعليم 2025، بمشاركة نحو 200 طفل نازح.

استهدفت الورشة التخفيف من الآثار النفسية للنزوح، ومنح الأطفال فرصة للتعبير عن مشاعرهم من خلال الرسم والنشاطات التفاعلية، حيث توزّع المشاركون على ثماني مجموعات بإشراف معلمين مختصين.

وتضمنت الفعالية تدشين جدارية فنية بطول 15 مترًا تضم رسومات الأطفال، إلى جانب جدارية "شجرة الأمنيات" التي عبّر فيها الأطفال عن أحلامهم وأمنياتهم في ظل الظروف الطارئة، وجداريات أخرى ركزت على التعليم وأهميته رغم كل التحديات.

وفي كلمته أكد د. محمود البراغيتي مدير برامج الدعم النفسي الاجتماعي أهمية هذه الأنشطة في تقديم الدعم النفسي للأطفال، وتمكينهم من تجاوز آثار النزوح عبر أدوات الفن والتعبير. كما عبّر د. سلاح سمارة مدير برنامج التعلم العاطفي في كلمته عن تقديره لفريق العمل وجهودهم في خدمة الأطفال في هذا الوقت الحرج.

من جهته، أشاد عبد الوهاب القطراوي، مدير ملتقى العطار التعليمي، بدور جمعية إبداع المعلم وكوادرها في رعاية وتنظيم هذه الأنشطة الميدانية، مؤكداً على تأثيرها الإيجابي في تعزيز الصمود النفسي للأطفال.

بدوره، شدد د. أحمد وادي الأخصائي النفسي على ضرورة الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات لما لها من دور حيوي في دعم الأطفال في بيئات النزوح واللجوء.

كما تخللت الفعالية عروض فنية ودبكة شعبية وانشطة تفاعلية أدخلت البهجة في نفوس الأطفال، في أجواء سادها الأمل والإصرار على التعلم رغم قسوة النزوح.