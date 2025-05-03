“مركز إبداع المعلم” يُطلق خطة تدخل لدعم الطلبة النازحين ضمن مشروع “الوصول الآمن للتعليم الشامل والكرامة” في برقين

وطن: في إطار الاستجابة الإنسانية الطارئة وضمن مشروع “الوصول الآمن للتعليم الشامل والكرامة وتقديم الخدمات للأطفال في ظل الأزمات”، بدأ مركز إبداع المعلم بتنفيذ خطة تدخل نوعية في مركز النزوح المؤقت في مدرسة الشهيدة دلال المغربي في بلدة برقين، والذي استقبل 90 من الطلبة النازحين قسرياً جراء الأحداث الأخيرة وكذلك في مدرسة الصداقة الكورية الفلسطينية التي استقبلت ايضا 60 من الطلبة النازحين .

وقد اشتملت خطة التدخل على برامج وأنشطة تفاعلية متنوعة تهدف إلى دعم الطلبة نفسياً واجتماعياً، وتعزيز إرادتهم ودافعيتهم للتعلم والتكيف مع بيئتهم الجديدة. ركزت هذه الأنشطة على توفير مساحة آمنة للأطفال للتعبير عن مشاعرهم وتجاربهم، وبناء ثقتهم بأنفسهم وبالمحيط الجديد الذي انتقلوا إليه.

كما تم تنفيذ جلسات تفريغ نفسي لكل من الطلبة ومقدمي الخدمة، إيماناً بأهمية الدعم النفسي المتكامل في مثل هذه الظروف. وقد أظهرت التفاعلات الإيجابية بين الأطفال والميسّرين مدى الحاجة إلى هذه الفعاليات، حيث سادت أجواء من الفرح والتفاعل والارتياح بين الطلبة الذين وجدوا فيها متنفساً آمناً يعينهم على تخطي الصدمة التي مرّوا بها.

علماً أن هذه الجهود تأتي ضمن سلسلة تدخلات تهدف إلى ضمان الحق في التعليم الآمن والداعم للكرامة الإنسانية، حتى في أحلك الظروف.