الشرطة تجري زيارة لمديرية سلطة الاراضي رام الله والبيرة لتعزيز الشراكة

وطن: استقبلت مدير عام مديرية أراضي رام الله والبيرة أ. أمل خطاب، اليوم الاثنين، مدير شرطة رام الله والبيرة العميد د. علي القيمري والوفد المرافق له في مقر المديرية.

اطلعت خطاب الوفد على سير العمل في مبنى المديرية، وتأتي هذه الزيارة بهدف إطلاع وفد الشرطة على جهود سلطة الأراضي في خدمة المواطنين، وتعريفهم بالإجراءات المتبعة.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان زيادة عدد الدوريات على مدار الساعة وتأمين الحراسة بشكل دوري بحكم حساسية عمل مديرية رام الله والبيرة، كما تم اطلاعهم على سير المعاملات وجهود سلطة الأراضي في الأرشفة الإلكترونية.

وتهدف مثل هذه الزيارات الى زيادة استمرار التعاون بين جهاز الشرطة ومديرية أراضي رام الله والبيرة، وذلك حفاظاً على إتمام المهام المطلوبة بالشكل المناسب بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين واستمرار تقديم الخدمات.

وتعد هذه الخطوة مهمة لتعزيز الجهود المبذولة بين الطرفين، وللتركيز على الدور المهم لجهاز الشرطة في الحفاظ على مؤسسات الدولة والأملاك العامة وإشاعة أجواء الطمأنينة والاستقرار.

وعبر مدير شرطة رام الله والبيرة العميد القيمري عن إعجابه بالدور الذي تقوم به المديرية في حفظ الملكيات العقارية للمواطنين رغم التحديات التي تواجهها، وأكد على أن الشرطة على أتم الاستعداد لخدمة الوطن ومؤسساته.

وحضر اللقاء من مديرية رام الله والبيرة كل من مدير التسجيل أمجد غفري ومدير المساحة بسام الفقيه ومدير الأملاك فادي حمدان.