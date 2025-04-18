تعاونية جنين التعليمية تُطلق التحضيرات للمشاركة في فعاليات أسبوع العمل العالمي للتعليم

وطن: عقدت تعاونية جنين التعليمية اجتماعاً تنسيقياً في مقر الهيئة الاستشارية، لإطلاق التحضيرات للمشاركة في فعاليات أسبوع العمل العالمي للتعليم، والذي تبدأ فعالياته هذا العام في 28 نيسان/أبريل وتستمر حتى 5 أيار/مايو 2025، وذلك بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني في محافظة جنين.

وخلال الاجتماع، تحدث منسق التعاونية، عبد الله جرار، مؤكداً أن أسبوع الحملة العالمية يُنظَّم هذا العام تحت شعار “التعليم في حالات الطوارئ”، في إطار جهود الحملة العالمية للتعليم للضغط من أجل زيادة الاستثمار في التعليم وضمان تمويل عادل ومستدام للأنظمة التعليمية حول العالم، وخاصة في السياقات المتأثرة بالأزمات والنزاعات.

وأشار جرار إلى أن “التعليم في حالات الطوارئ”، وفقًا للتعريف الصادر عن الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ (INEE) عام 2018، يُقصد به توفير فرص تعلم ذات جودة لكافة الفئات العمرية في سياقات الأزمات، بما يشمل تنمية الطفولة المبكرة، والتعليم الأساسي والثانوي، والتعليم غير النظامي، والتقني والمهني، وتعليم الكبار. ويُعد التعليم في هذه الظروف وسيلة لحماية جسدية ونفسية واجتماعية وإدراكية، تساهم في الحفاظ على الحياة بل وقد تنقذها. وتصبح هذه الأهمية أكثر إلحاحاً في ظل أزمات كـ النزاعات، العنف، النزوح القسري، الكوارث الطبيعية، وحالات الطوارئ الصحية العامة.

ويُعد تنظيم أسبوع العمل العالمي للتعليم جزءاً من الحملة العالمية للتعليم، والتي تُنظم سنوياً بهدف حشد الأصوات عالمياً للتوعية بقضايا التعليم، والمطالبة بتوفير تعليم مجاني، شامل، وعادل للجميع. ويُعتبر هذا الأسبوع فرصة هامة للنشطاء والمؤسسات للمشاركة في أنشطة وحملات تهدف إلى التأثير في السياسات التعليمية محلياً ودولياً.

وتضمن الاجتماع مناقشة الخطط والأنشطة التي ستُنفذ خلال الأسبوع في محافظة جنين، حيث أكد الحضور على أهمية توحيد الجهود وتوسيع دائرة الشراكة بين المؤسسات المحلية، لتحقيق أثر ملموس في مجال التوعية والضغط من أجل تحسين واقع التعليم في فلسطين، لا سيما في ظل الظروف الطارئة والمعقدة التي تعيشها العديد من المناطق الفلسطينية في الوقت الراهن.