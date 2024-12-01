شهيدان برصاص الاحتلال في قرية صير جنوب شرق جنين

رام الله - وطن: استشهد مساء اليوم الأحد، شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية صير جنوب شرق جنين.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد مواطنين (لم تعرف هويتهما بعد) جراء عدوان الاحتلال على بلدة صير قضاء جنين.

وكانت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال قد قصفت صباح اليوم موقعا في قرية صير، في الوقت ذاته دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة وشرعت بعمليات تفتيش وتمشيط في كروم الزيتون في محيط الغرفة المستهدفة.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن أصوات إطلاق كثيف للرصاص سمع في المنطقة المستهدفة، قبل الإعلان عن ارتقاء شابين لم تعرف هويتهما بعد.

واندلعت اشتباكات عنيفة تبعها أصوات تفجيرات مع فرض طوق أمني ومنع الاحتلال الصحفيين من تغطية الحدث.

وبعد ساعات من الاشتباكات وحصار المنزل، شوهد جنود الاحتلال وهم يسحبون جثماني شهيدين من موقع في أطراف القرية.