الاحتلال يرتكب مجزرتين منفصلتين في بيت لاهيا.. شهداء وعدد من الجرحى

وطن: ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مجزرتين منفصلتين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال قصف منزل المواطن رزق البابا الذي يؤوي نازحين في شارع المنشية في بلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، وعندما حاول مواطنون آخرون انتشال جثامين الشهداء ونقل الجرحى إلى المستشفى باستخدام عربة تجرها دابة، استهدفهم الاحتلال بالقصف، ما رفع عدد الشهداء إلى 18 على الأقل.

وأضاف أن القصف الإسرائيلي متواصل على المنطقة والاحتلال يستهدف كل ما يتحرك في المكان.

وكان الاحتلال ارتكب مجزرة بعد قصفه منزلاً لعائلة "أحمد" الليلة الماضية في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع اسفرت عن استشهاد أكثر من 50 مواطنا و مفقوداً .

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,363 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,070 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.