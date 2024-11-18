"الصحة" توقع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية

وطن: وقعت وزارة الصحة، والشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت)، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، بحضور وزير الصحة ماجد أبو رمضان، والمدير التنفيذي للشبكة مهند النسور، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية والخدمات الصحية في فلسطين.

وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية حضور المدير التنفيذي للمعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة رند سلمان، ومدير مؤسسة جذور أميّة الخماش، وسلوى النجاب، وذلك في مقر شبكة (امفنت) في العاصمة الأردنية عمان.

وتغطي مذكرة التفاهم جوانب متعددة للتعاون المشترك، وتهدف إلى تطوير البرامج الصحية وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في القطاع الصحي من خلال تبادل الخبرات والمعارف.

ويأتي هذا التعاون في إطار سعي مشترك لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الأساسية في ظل الظروف الصعبة الحالية.

وعقب توقيع الاتفاقية، تم عقد اجتماع بحضور الوزير أبو رمضان، ورئيس مركز مكافحة الأوبئة الأردني عادل البلبيسي، ورئيس القطاع الوقائي في الخدمات الطبية الملكية العقيد زياد البطاينة، ومجموعة من المؤسسات والهيئات والمبادرات المعنية بدعم الصحة في فلسطين، من بينها مبادرة غزة الصحية، التي يرأسها فوزي الحموري، وجمعية الإسعاف والطوارئ التي يرأسها ينال العجلوني، وغيرهم من أصحاب الخبرة والمعرفة في المجال.

وقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على مجموعة من الآليات العملية لدفع جهود التعاون المشترك إلى الأمام.

وأكد أبو رمضان أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات الصحية المختلفة، ما سيساهم في تحسين الخدمات الصحية وديمومتها، خاصة في ظل الظروف الصعبة والمريرة التي تمر بها فلسطين، والتي أصبحت تتطلب تكاتف الجهود لإنقاذ النظام الصحي الفلسطيني والعمل على استدامته.

بدوره، أشار النسور إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الصحية الفلسطينية لتحقيق الأمن الصحي للمواطن الفلسطيني، وتمكين استمرارية الكوادر البشرية والنظام الصحي بشكل عام رغم التحديات الراهنة.