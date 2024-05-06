الاحتلال يكثف غاراته على رفح وغزة

وطن: كثف طيران الاحتلال ومدفعيته قصفهما اليوم الاثنين، على مناطق متفرقة من مدينتي غزة ورفح.

وقالت مصادر صحفية، إن طيران الاحتلال شن غارات على المناطق الشرقية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واستهدف محيط مطار غزة الدولي، وحي الشوكة شرق مدينة رفح، وسط تصاعد أعمدة الدخان.

وفي مدينة غزة، استُشهد الصحفي مصطفى عياد إثر استهدافه بصاروخ من طائرة مسيرة في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال منازل في محيط شارع 8 في حي الزيتون شرقا، وأطلقت آليات الاحتلال النار تجاه منازل في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب المدينة.

وأعلنت طواقم الإنقاذ والإسعاف انتشال جثماني شهيدين شمال "بلوك 1" بمخيم البريج بعد استهدافهما بقذائف مدفعية الاحتلال.

ويواصل الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، ويمنع مرور المساعدات الإغاثية.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34735، والإصابات إلى 78108، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.