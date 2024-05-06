الأونروا: الهجوم على رفح يعني مزيدا من القتلى المدنيين

وطن: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين “أونروا“، إن هجوم جيش الاحتلال على رفح يعني المزيد من المعاناة والقتلى المدنيين.

جاء ذلك في منشور للوكالة الأممية، الاثنين، عبر منصة “إكس”.

وأكدت على أن الوكالة ستحافظ على وجودها في رفح لأطول فترة ممكنة وستواصل تقديم المساعدات المنقذة لحياة الناس.

وفي وقت سابق الاثنين، ألقت طائرات الاحتلال، منشورات ورقية في أجواء مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، تطالب القاطنين في المناطق الشرقية للمدينة بإخلائها والتوجه نحو منطقة المواصي غربي القطاع.

وزعم جيش الاحتلال في المنشورات التي سقطت على الأحياء الشرقية لمدينة رفح، أنه “وسع المنطقة الإنسانية في منطقة المواصي غربا”. كما قال في بيان إنه دعا “المدنيين إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح”، والذهاب إلى منطقة المواصي.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي خرائط تبين طرق الاخلاء.