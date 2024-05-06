الهيئة المستقلة تبحث مع وكيل وزارة الصحة تحسين خدمات مرضى التصلب اللويحي

وطن: اجتمع وفد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مع الدكتور وائل الشيخ وكيل وزارة الصحة لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالقطاع الصحي، وذلك في إطار مراجعتها للسياسات والاستراتيجيات التي تنفذها وزارة الصحة مع مرضى التصلب اللويحي.

واستعرض الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة أبرز أنماط الشكاوى المتعلقة بالقطاع الصحي، من واقع عمل الهيئة والشكاوى التي تتلقاها من المواطنين، لا سيما موضوع مرض التصلب اللويحي. وفي هذا السياق بين الدكتور الشيخ أن وزارة الصحة بصدد افتتاح مركزين متخصصين بالعلاج الطبيعي خلال الشهرين القادمين. على أن يكون لمرضى التصلب اللويحي الحق في الاستفادة من خدمات هذين المركزين، ووعد الشيخ بأنه سيتم بحث موضوع العلاج الطبيعي بالنسبة لمرضى التصلب اللويحي واتخاذ قرارات بشأنه في لجنة الشراء الخاصة بشراء الأدوية والخدمات الصحية اللازمة لأصحاب هذا المرض.