أنصار الله تعلن إلقاء القبض على عملاء أمريكيين وإسرائيليين

وطن: أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية، اليوم الاثنين، تمكنها بمساندة المعنيين في وزارة الدفاع من إلقاء القبض على عدد من العملاء تم تجنيدهم لصالح الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل"، وقد اعترفوا بتنفيذ عمليات رصد مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيَّرة ومواقع زوارق القوات المسلحة ورفع إحداثياتها لمشغليهم فيما تسمى (قوة 400) بغرض استهدافها من قبل الطائرات الأميركية والبريطانية.

وقالت الأجهزة الامنية في القوات المسلحة اليمينية إن العملاء أُوكلت إليهم -حسب اعترافاتهم- تنفيذ "عمليات إجرامية وتخريبية تمثَّلت في القيام بعمليات إعطاب وإحراق آليات تابعة للقوات المسلحة والأمن، وتنفيذ عمليات اغتيالات باستخدام مسدسات كاتمة للصوت ومواد متفجرة بغرض تشتيت القوات المسلحة عن مواجهة العدوان الأميركي-البريطاني-الإسرائيلي."

وجددت الأجهزة الأمنية التأكيد على "أنها لن تألو جهدًا في القيام بمسؤوليتها في تأمين الجبهة الداخلية وتحصينها من محاولات اختراق العدو الأمريكي والإسرائيلي."

المصدر: وكالة "سبأ"