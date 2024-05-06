نتنياهو عن مذكرات اعتقال الجنائية الدولية المحتملة بحق قادة الاحتلال: "وصمة لا تمحى"

وطن: انتقد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق قادة وضباط الاحتلال، واصفا ذلك بأنه "وصمة لا تمحى" على مفهوم العدالة والقانون الدوليين.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال كلمة متلفزة، الأحد.

وشدد نتنياهو على أن المحكمة "التي تأسست نتيجة للمحرقة" يجب ألا تحاول "تقويض" حق الاحتلال الأساسي في الدفاع عن النفس.

وقال نتنياهو إن الإجراءات المحتملة للمحكمة ستقيد قدرة الاحتلال على "الدفاع عن نفسه"، ووصفها بأنها "تشويه للعدالة والتاريخ".

وأضاف: "حتى لو اضطرت إسرائيل إلى الوقوف بمفردها، فإننا سنقف وحدنا، وسنواصل ضرب أعداءنا بقوة حتى النصر. حتى لو اضطررنا إلى الوقوف بمفردنا، فسنواصل محاربة الشر البشري".