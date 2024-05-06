مصرع شاب بحادث سير في مدينة جنين

وطن: لقي شاب (18 عاماً) من قرية تعنك مصرعه، مساء اليوم الأحد، جراء حادث سير وقع في مدينة جنين.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن بلاغاً ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث سير بين مركبة ودراجة نارية على شارع جنين -حيفا غرب المدينة ووقوع إصابة وصفت بالخطرة لسائق الدراجة وتم نقلها للمستشفى وأعلن الأطباء لاحقا عن وفاته .

وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.