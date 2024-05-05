الأجهزة الأمنية اليمنية تحبط أنشطة استخبارية أميركية وإسرائيلية

وطن: أكد مصدر أمني وفق وكالة "سبأ"، أن الأجهزة الأمنية اليمنية تمكنت من إحباط أنشطة استخبارية للاحتلال الأميركي والإسرائيلي.

وأوضح المصدر، أنّ الأجهزة الأمنية ستكشف يوم غدٍ في بيان رسمي، عن تفاصيل أكثر بشأن الأنشطة التي تم إحباطها.

يذكر أن اليمن يشكل جبهة إسناد لغزة، وذلك عبر عملياته ضد مواقع للاحتلال في عمق الأراضي الفلسطينية، واعتراضه للسفن الإسرائيلية، وتلك التي تبحر لصالح الاحتلال.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أعلن قبل أيام بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد رداً على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح سريع أنّ هذه المرحلة تشمل استهداف كل السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية، وتلك التي تتجه إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر المتوسط، في أي منطقة تطالها القوات المسلحة اليمنية.