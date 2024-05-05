مستوطنون يحتجزون مزارعين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

وطن: احتجز مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مزارعين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد الناشط احمد صلاح بأن مستوطنين وبحماية قوات الاحتلال هاجموا مزارعين في أراضيهم اثناء حراثتها في منطقة "عين القسيس" غرب البلدة، ومنعوهم من مواصلة العمل قبل أن يتم احتجازهم، واجبارهم على مغادرة أرضهم وتهديدهم بعدم العودة مرة أخرى.

وأضاف أن المستوطنين وبحماية الجيش يواصلون احتجاز الشاب رأفت محمد صلاح (33 عاما) في المكان.